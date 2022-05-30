نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى مكة.. وأتربة نشطة بالشرقية
30/05/2022   7:39 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى مكة.. وأتربة نشطة بالشرقية

+ = -
781

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، ستنشط على المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن، هي 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، و41 درجة مئوية في المدينة المنورة والدمام، و40 درجة مئوية بالرياض وبريدة، و37 درجة مئوية في جدة.

طقس اليوم.. أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى مكة.. وأتربة نشطة بالشرقية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885212642.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.