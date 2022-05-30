طقس اليوم.. أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى مكة.. وأتربة نشطة بالشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأشار التقرير إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، ستنشط على المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن، هي 45 درجة مئوية في مكة المكرمة، و41 درجة مئوية في المدينة المنورة والدمام، و40 درجة مئوية بالرياض وبريدة، و37 درجة مئوية في جدة.