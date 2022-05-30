"البلدية والإسكان" و"مكاتفة" توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تفاهم مع شركة مكاتفة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص، وحصر وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.
وتهدف الاتفاقية إلى دراسة أبرز التحديات لدى القطاع الخاص ورفع تقارير دورية من قبل مكاتفة للوزارة بشأن ذلك، وعقد لقاءات بين الطرفين لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، والتعاون مع وكالة تجربة العميل بالوزارة لإثراء أهداف الوكالة بمنظور القطاع الخاص ووكالة التراخيص والامتثال بالوزارة بما يخص مراجعة اشتراطات الأنشطة التجارية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتجسيدًا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال خدمات المدن وجودة الحياة فيها.
وفق “أخبار 24”.