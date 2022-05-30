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رياضة > بالفيديو.. “المعيوف” يتحدث عن عودة الهلال لصدارة الدوري.. وعدم انضمامه للمنتخب الوطني
30/05/2022   1:20 م

بالفيديو.. “المعيوف” يتحدث عن عودة الهلال لصدارة الدوري.. وعدم انضمامه للمنتخب الوطني

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تحدث حارس مرمى فريق الهلال، عبدالله المعيوف، عن الفوز على نظيره أبها، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعن عدم انضمامه لقائمة المنتخب الوطني.

وقال عبدالله المعيوف، في تصريحات بعد انتهاء المباراة: “الحمد لله، يستحق جمهورنا فوز الفريق ضد أبها، وما قصروا معنا، وثلاث نقاط مهمة، وبإذن الله نستمر بنفس النهج حتى نحقق هدفنا”.

وأوضح: “نحن لا ننظر لأي فريق آخر، ونتمنى التوفيق للجميع، ونعمل ونجتهد لحصد الفوز فقط في المباراتين المقبلتين، ولن نلتفت لأحد، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بنهاية الموسم”. وفق “أخبار 24”.

وعن عدم انضمامه للمنتخب الوطني، رغم تألقه في الفترة الأخيرة، أضاف المعيوف: “الحمد لله، أشكر كل شخص أشاد بي.. وموضوع المنتخب تحدثت فيه مع المدرب رينارد، وهذه اختيارات مدربين”.

بالفيديو.. “المعيوف” يتحدث عن عودة الهلال لصدارة الدوري.. وعدم انضمامه للمنتخب الوطني

رياضة
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