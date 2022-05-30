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رياضة > أول تعليق من فهد بن نافل على عودة الهلال لمقدمة دوري المحترفين
30/05/2022   1:20 م

أول تعليق من فهد بن نافل على عودة الهلال لمقدمة دوري المحترفين

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على فوز فريقه الأول لكرة القدم، على نظيره أبها، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فهد بن نافل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أحيي أعضاء فريق الهلال الأول على جهدهم العظيم واستعادتهم لمكانتهم الطبيعية في مقدمة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم كافة الظروف والتحديات”.

وبفوز الهلال على الطائي، تقاسم الأزرق صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الاتحاد برصيد (61)، قبل جولتين على انتهاء المسابقة في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022). وفق “أخبار 24”.

أول تعليق من فهد بن نافل على عودة الهلال لمقدمة دوري المحترفين

رياضة
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