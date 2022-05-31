“الضمان الصحي” يصدر 14 مخالفة ضد شركات التأمين ويوقع غرامات ماليه

أصدر مجلس الضمان الصحي، ممثلاً بلجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، 14 قرارًا يقضي بفرض جزاءات في حق عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة.
وأوضح أن مجموع غرامات الشركات بلغ نحو 2.7 مليون ريال، لمخالفتها أنظمة ولوائح وقرارات المجلس.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، أن المجلس يعمل على تسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه أطراف العلاقة التأمينية من خلال إجراءات تنظيمية تطبقها أنظمة المجلس ولوائحه التنفيذية.
وأكد الجهني أن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، تجاه الجهات المشمولة باختصاصات المجلس لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام وأفضل المعايير التي تمكن المستفيدين من الحصول على كامل حقوقهم بكل يسر وسهولة.وفق “أخبار 24”.