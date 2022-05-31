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رياضة > انطلاق الجولة الثانية من دوري الأندية للبلياردو والسنوكر
31/05/2022   11:46 م

انطلاق الجولة الثانية من دوري الأندية للبلياردو والسنوكر

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تنطلق غداً في جدة منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر للأندية لفئة الكبار وتستمر لمدة أربعة أيام، حيث أقيمت الجولة الأولى في الدمام.

ويشارك في منافسات البلياردو 32 نادياً هي: الهلال والاتحاد والشباب والقادسية والأهلي وضمك وأحد والفرع ومضر وقرية العليا والصفا والشعلة والتضامن وجبه والتهامي وحبونا والصقور والقلعة وعكاظ ووج والزلفي والاتفاق والفتح والوحدة والأخدود وشرورة والانتصار وقفار والعربي والوعد وجرش والسروات.

فيما يشارك في منافسات السنوكر أندية الاتفاق والشباب والأهلي والوحدة والاتحاد وضمك وعكاظ ووج وحبونا والتضامن والفرع وجرش. وفق “أخبار 24”.

انطلاق الجولة الثانية من دوري الأندية للبلياردو والسنوكر

رياضة
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