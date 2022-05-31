لجنة الانضباط والأخلاق تغرم الطائي والرائد

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ناديا الرائد والطائي عقب مباريات الجولة الـ28 من دوري المحترفين.
وقررت لجنة الانضباط إلزام نادي نادي الطائي بدفع غرامة مالية قدرها (١٨.٧٥٠) ريال، بسبب رمي الجماهير لثلاث علب مياه في مضمار ملعب المباراة أمام الاتحاد.
فيما غرمت نادي الرائد غرامة مالية قدرها (25,000) ألف ريال ، لقيام جمهوره برمي (1) علبة مياه تجاه مضمار الملعب بعد نهاية مباراة الفريق أمام الشباب. وفق “أخبار 24”.
وفاز الطائي على الاتحاد بهدف دون رد، فيما خسر الرائد على يد الشباب بثنائية نظيفة ضمن الجولة الـ28 من دوري المحترفين.