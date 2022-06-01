بمشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة.. اختتام فعاليات المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير (صور)

اُختُتِمَت مساء أمس (الثلاثاء)، فعالياتُ المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي أقيم تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمشاركة أكثر من 80 عارضًا و90 متحدثًا من أكثر من 20 دولةً ومنظمةً، إضافةً إلى عقد أكثر من 20 جلسةً حواريةً وورشةً عمليةً و17 مشاركةً خارجيةً.
وشهد المعرض، خلال أيامه الثلاثة التي بدأت من 29 – 31 مايو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات، توقيع أكثر من 29 اتفاقية تنوعت بين مذكرات تفاهم وتعاون واتفاقيات، لزراعة ملايين الأشجار مع عدد من الجمعيات والشركات والجهات الحكومية.
وهدف المعرض والمنتدى إلى توفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية، والهيئات والشركات والمنظمات غير الربحية لتصبح من أصحاب المصلحة المستهدفين لمكافحة التصحُّر، وزيادة مساحات الغطاء النباتي.
وأتاح المعرض الفرصةَ أمام الشركات المحلية والعالمية لعرض منتجاتها ومشروعاتها وابتكاراتها فيما يتعلق بمجال التشجير ومكافحة التصحُّر والتخفيف من آثاره، وتنمية الغطاء النباتي وحمايته.
وفق “أخبار 24”.