عَقَدت اللجنة التنفيذية لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء، أمس (الاثنين)، اجتماعها الأول للانطلاق الرسمي.
وترأس الاجتماع قائد القوات الجوية رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء، الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، ومشاركة المتخصصين من الجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
وأُعلن خلال الاجتماع الانطلاق الرسمي لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء.