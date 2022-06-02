“المالية” تعلن إطلاق برنامج زمالة الكفاءات السعودية .. وهذا هدفه

أطلقت وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي (WBG) برنامج “زمالة الكفاءات السعودية”، لتوفير فرص عمل للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن، أو في أي من المكاتب التابعة لها حول العالم.
ويهدف البرنامج لتطوير الكفاءات السعودية، وبناء مهارات الكفاءات في المجالات الفنية، وزيادة تمثيل المملكة في مجموعة البنك الدولي، ودمج المرشحين للبرنامج في بيئة عمل دولية، وتدريبهم أثناء العمل.
يذكر أن البرنامج يقدم فرصة للكفاءات المؤهلة ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية عبر المشاركة في وضع حلول لبعض تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا في العالم، وستشمل هذه الفرص العمل مع الحكومات، ومجموعات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.
وفق “أخبار 24”.