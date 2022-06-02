“الفالح”: الاتفاق بين “الاستثمار” و”الصناعة” خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين وزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية، تُمثل خطوة محورية في السعي المشترك لتطوير وإبراز الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وأوضح “الفالح”، أن الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة ستعمل على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى قطاعي الصناعة والتعدين، مقدماً شكره لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على دعمه تطوير هذه الشراكة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للعمل المشترك بين الطرفين، وتوحيد الجهود فيما بينهما ورفع مستوى التنسيق، والعمل المشترك الفعال لدعم وتعزيز تطوير الاستثمارات واستقطاب المُستثمرين وتيسير رحلة المُستثمر.
أشكر لأخي معالي الأستاذ بندر الخريّف دعمه لتطوير شراكة استراتيجية بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية تُمثّل خطوةً محوريةً في سعينا المشترك لتطوير وإبراز الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليهما. https://t.co/XKIPog7dyD
— خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) June 2, 2022
وفق “أخبار 24”.