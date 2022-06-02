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جديد المحليات > “الفالح”: الاتفاق بين “الاستثمار” و”الصناعة” خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية
03/06/2022   2:52 ص

“الفالح”: الاتفاق بين “الاستثمار” و”الصناعة” خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية

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أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين وزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية، تُمثل خطوة محورية في السعي المشترك لتطوير وإبراز الفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأوضح “الفالح”، أن الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة ستعمل على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى قطاعي الصناعة والتعدين، مقدماً شكره لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على دعمه تطوير هذه الشراكة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للعمل المشترك بين الطرفين، وتوحيد الجهود فيما بينهما ورفع مستوى التنسيق، والعمل المشترك الفعال لدعم وتعزيز تطوير الاستثمارات واستقطاب المُستثمرين وتيسير رحلة المُستثمر.

وفق “أخبار 24”.

“الفالح”: الاتفاق بين “الاستثمار” و”الصناعة” خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية

جديد المحليات
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