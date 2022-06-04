يستهدف تدريب 1000 شخص.. “هيئة الفضاء” تطلق “مدار” لرفع مستوى المعرفة بالقطاع

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن إطلاق برنامج التدريب “مدار”، والذي يستهدف حديثي التخرج، والمهتمين بقطاع الفضاء والعاملين فيه.
وأوضحت أن البرنامج يقدم عدة مسارات ودورات تدريبية تهدف إلى رفع مستوى المعرفة بقطاع الفضاء وعلومه، وسيستوعب ألف متدرب ومتدربة من مختلف التخصصات العلمية، عن طريق تقديم دورات نظرية وعملية في قطاع الفضاء.
وأضافت أن البرنامج يضم 3 مسارات رئيسية هي: مسار “مدار الفضاء المتخصص”، والذي يتكون من مسارين فرعيين، هما: مسار الأقمار الصناعية، ومسار الفضاء العام، وسيتم تقديمهما على مدار 5 أسابيع لكلٍّ منهما. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن المسار الثاني هو مدار المعرفة للدورات التدريبية القصيرة، والذي يستمر لمدة 5 أيام لكل دورة، بينما الثالث “مدار ألفا” لتدريب المدربين، وتصل مدته إلى أسبوعين، فيما يستهدف حديثي التخرج، والمهتمين بقطاع الفضاء والعاملين فيه.