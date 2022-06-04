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رياضة > بالفيديو.. الأخضر يواصل التحضيرات لمواجهة كولومبيا.. و “العبود” يشارك في المران
04/06/2022   10:17 ص

بالفيديو.. الأخضر يواصل التحضيرات لمواجهة كولومبيا.. و “العبود” يشارك في المران

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واصل المنتخب الوطني اليوم الجمعة تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض “الأخضر” خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو.   ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع لافينكا” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب “عبدالرحمن العبود” في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل اللاعب “سالم الدوسري” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل”الأخضر” يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا على “ملعب منتجع لافينكا”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأخضر يواصل التحضيرات لمواجهة كولومبيا.. و “العبود” يشارك في المران

رياضة
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