بداية المرحلة الأولى في يوليو المقبل.. تعرف على تفاصيل مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في الرياض

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، عن تفاصيل مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في العاصمة الرياض، حيث تبدأ المرحلة الأولى مطلع شهر يوليو المقبل.
وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل 5 طرق هي: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة.
وأضافت أن المرحلة الأولى تضم أيضاً طريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة حتى تقاطع طريق الملك خالد، وأخيراً طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب حتى مخرج الدائري الثاني.
ونوهت بأن أهداف المبادرة تكمن في تحسين المشهد الحضري؛ ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء في الأراضي الفضاء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة، مبينةً أن مهلة التنفيذ 3 أشهر وفق إجراءات ميسرة لاستخراج التصاريح النظامية، وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي.
وفق “أخبار 24”.