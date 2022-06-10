أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، عن إضافة 5 مدن جديدة لخدمة المؤشر الإيجاري، وهي أبها وسكاكا ونجران والأحساء والباحة.
وأضافت أن إجمالي المدن التي يشملها المؤشر بلغ حاليا 15 مدينة تغطي معظم مناطق المملكة، فيما ارتفعت الصفقات الإيجارية إلى 113 ألف عقد إيجاري خلال شهر مايو الماضي، وبلغ عدد العقود الإيجارية السكنية أكثر من 86 ألف عقد، بينما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 27 ألف عقد.
وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الرابع كأكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن قاربت 40 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بأكثر من 30 ألف عقد سكني وتجاري، ثم الدمام بأكثر من 8800 عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 8400 عقد، ثم المدينة المنورة بأكثر من 5900 عقد.
وسجلت الأحساء في مايو أكثر من 3 آلاف صفقة سكنية وتجارية، تلتها نجران بأكثر من 1700 صفقة، فيما جاءت أبها مسجلة أكثر من 1150 صفقة، وسكاكا بنحو 890 صفقة، وأخيرًا الباحة بـ 242 صفقة.
وفق “أخبار 24”.