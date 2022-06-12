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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بعوالق ترابية على الرياض وأمطار في مكة وجازان
12/06/2022   8:17 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بعوالق ترابية على الرياض وأمطار في مكة وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار تأثير الرياح النشطة والأتربة المُثارة اليوم (الأحد) على عدة مناطق، إلى جانب هطول أمطار في مكة المكرمة وجازان.

وأوضح المركز، أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة والأتربة المُثارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود حتى الساعة (06:00) مساءً، مشيراً إلى تأثر أجزاء من الرياض بعوالق ترابية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (10:00) صباحاً.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ستشهد هطول أمطار رعدية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

تنبيهات من “الأرصاد” بعوالق ترابية على الرياض وأمطار في مكة وجازان

جديد المحليات
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