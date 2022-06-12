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جديد المحليات > “المياه الوطنية” توضح طريقة وخطوات متابعة معدل الاستهلاك عن بُعد
12/06/2022   8:17 ص

“المياه الوطنية” توضح طريقة وخطوات متابعة معدل الاستهلاك عن بُعد

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أوضحت شركة المياه الوطنية، خطوات تفعيل خدمة رسائل الحد الاستهلاكي عن طريق تطبيق “المياه الوطنية”.

وبيّنت الشركة، أن خطوات تفعيل الخدمة تشمل تسجيل الدخول للتطبيق، ثم اختيار معدل الاستهلاك والمزيد، وبعدها يتم الدخول إلى “تحكم في استهلاكك”، ثم إزالة علامة “صح” بأيقونة أرغب بتلقي الإشعارات على جوالي المُسجل.

ونوهت إلى أن الخطوة الأخيرة تكون اختيار “الحد الاستهلاكي الخاص بي”، مبينةً أن تلك الخدمة ليس لها علاقة بمواعيد الفصل وإنما للتنبيه عن كمية الاستهلاك فقط.وفق “أخبار 24”.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أطلقت مؤخراً 5 خدمات جديدة للمشتركين من أبرزها المتابعة المباشرة لمعدلات الاستهلاك ومقارنتها، وقراءة العداد عن بُعد للاطلاع على معدلات الاستهلاك من خلال التطبيق.

“المياه الوطنية” توضح طريقة وخطوات متابعة معدل الاستهلاك عن بُعد

جديد المحليات
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