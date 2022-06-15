“إنفاذ” يباشر 100 مزاد بقيمة 2.4 مليار ريال خلال 3 أشهر

كشفت مصادر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” نجح في تنفيذ أكثر من 100 مزاد في عدد من مناطق المملكة.
وذكرت المصادر أن قيمة هذه المزادات تجاوزت 2.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.
وأوضحت أن رحلة التصفية في “إنفاذ” تبدأ من استقبال الإحالات؛ وصولاً إلى إعادة الأموال والحقوق إلى مستحقيها، حيث يهدف المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية، مسهماً في سرعة استيفاء الحقوق.
ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المرتبطة بالبيع والتصفية، منها: التصفيات القضائية والمسندة إليه من محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية، وتصفية الأملاك الحكومية، وكذلك التصفية الرضائية المقدمة للورثة الراغبين والقطاع الخاص، إضافة لتقديمه خدمات الاستشارات المتعلقة بوسائل البيع والتسويق، وقواعد تنظيمها وحوكمتها. وفق لـ”أخبار 24″ .
ويعد تأسيس مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وله استقلال مالي وإداري.