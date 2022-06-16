تخريج 1592 من طلبة كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.. ووزير الداخلية يهنئ الخريجين

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، حفل تخريج 1592 من طلبة كلية الملك فهد الأمنية بالدورة التأهيلية 51 للضباط الجامعيين، والدفعة 63 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعتين 11 و12 من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وذلك في مقر الكلية بالرياض.
وقال مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، إن الكلية نجحت في تنفيذ برامجها كافة، وظفرت بتحقيق الشراكة الفعالة مع القطاعات الأمنية في تلمس أدق الاحتياجات التدريبية وتقديم المحتوى المناسب لها.
وأكد أن الخريجين نهلوا من مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية وتدربوا على أحدث الأجهزة وتنافسوا في مجالات الإبداع والبحث فيما يخدم العمل الأمني.
وتضمن حفل التخرج عرضاً عسكرياً، ومراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، قبل أن يتم إعلان النتيجة العامة للدورات.
بدوره هنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود، الخريجين من طلبة كلية الملك فهد الأمنية، مقدماً الشكر لمنسوبي الكلية على جهودهم المبذولة وإسهاماتهم الفاعلة.
وفق “أخبار 24”.