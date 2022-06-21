طقس اليوم.. حرارة شديدة في الشرقية والرياض والمدينة وسحب رعدية على المرتفعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات المتوقعة على بعض المدن ستكون، 43 درجة بمكة المكرمة، و46 درجة بالمدينة المنورة والرياض، و48 درجة بالدمام وحفر الباطن و49 بالأحساء، و37 درجة في جدة.