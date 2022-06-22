تجار أغنام يوضحون سبب ارتفاع أسعارها قبل عيد الأضحى.. وهذه الأسعار المتوقعة حسب المنطقة والنوع

شهدت أسعار الأغنام مع قرب عيد الأضحى المبارك ارتفاعا ملحوظا في عدة أسواق بالمملكة، وذلك لعدة عوامل أدت إلى تفاوتها.
وروى عدد من تجار الأغنام والمواشي لـ”أخبار 24″، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأغنام هي ارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب وعدم وفرتها بالسوق.
وأوضحوا أن أسعار المواشي تتفاوت حسب حجمها وأنواعها (النجدي والنعيمي والحري والسواكني)، والتي تبدأ كمتوسط سعر من 800 حتى 2200 ريال.
كما عبر عدد من رواد أسواق الأغنام عن استيائهم لارتفاع الأسعار، الذي وصفوه بالغلاء غير المبرر، وطالبوا بأن تكون هناك رقابة وتحديد أسعار ثابتة، وذلك لمنع ارتفاعها.
وجاءت أسعار الأضاحي متفاوتة من منطقة لأخرى، ففي المنطقة الوسطى تصدر النجدي بسعر ألفي ريال، يليه النعيمي بـ1.7 ألف ريال، والحري 1.5 ألف ريال، والسواكني 1.2 ألف ريال، وفي المنطقة الشرقية وصل سعر النعيمي إلى 1.7 ألف ريال والنجدي 1.4 ألف ريال والحري 1.3 ألف ريال والسواكني 900 ريال.
وفي المنطقة الشمالية وصل سعر النجدي إلى 2.2 ألف ريال والنعيمي 1.6 ألف ريال، بينما وصل سعر الحري 1.8 ألف ريال، وفي الجنوب وصل سعر النجدي إلى 1.6 ألف ريال، والنعيمي 1.8 ألف ريال والحري 1.1 ألف ريال، والسواكني 800 ريال.