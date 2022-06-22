تبدأ بدعم صناعة السيارات.. “سابك” تقدم حلول “بلو هيرو” لتسريع التحول نحو التشغيل الكهربائي

قدّمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم (الثلاثاء)، حلول “بلو هيرو” لتسريع التحول العالمي نحو التشغيل الكهربائي وتقليل البصمة الكربونية.
وتشمل حلول “بلو هيرو” باقة متنوعة من المواد والحلول والخبرات والبرامج، التي تهدف إلى المساعدة في تسريع تحول الطاقة في العالم إلى الطاقة الكهربائية، حيث تستهل “سابك” مسيرة تطبيقات “بلو هيرو” بدعم رؤية صناعة السيارات لتصميم سيارات كهربائية أفضل وأكثر أمانًا وفعالية.
وتنطوي جهود التحول نحو أنظمة تنقل جديدة أكثر استدامة على تحقيق تحول كبير نحو المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والتي يمكنها تحويل أكثر من 77% من الكهرباء إلى حركة مقارنة بـ12 إلى 30% فقط للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في “سابك” أن مبادرة “بلو هيرو” تعكس التزام الشركة بالاستثمار في حلول المواد وتطويرها وطرحها، بما يدعم التحول إلى الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات والإسهام في مواجهة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن التركيز على قطاع السيارات يعكس الحاجة لإحراز تقدم في هذا المجال ونقاط القوة التي نمتلكها بالفعل على صعيد المواد والقدرات، والتي تمكّن من التحول إلى السيارات الكهربائية. وفق “أخبار 24”.
وتوفر “سابك” بلاستيكيات حرارية متطورة، يمكنها تقديم مزايا كبيرة عن المواد التقليدية مثل المعادن، وذلك من أجل المساعدة في تحسين أداء المركبات الكهربائية، كما يمكن لمبادرة “بلو هيرو” الاستفادة من خبرة “سابك” في مجال تشكيل الأجزاء الكبيرة والتشكيل بالضغط وبالحقن المتقدم، والتفاعل الحراري للبوليمرات، وذلك لمساعدة الزبائن في تقديم حلول يمكنها تلبية المتطلبات الضرورية لعمليات الإنتاج.