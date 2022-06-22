في كلمته باجتماع وزراء “دول العشرين”.. “الجدعان” يدعو لحشد الجهود للوقاية من الجوائح والاستعداد لها مستقبلا

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، افتراضياً أمس (الثلاثاء)، في الاجتماع الأول لوزراء المالية والصحة المشترك لمجموعة دول العشرين الذي يعقد تحت الرئاسة الإندونيسية.
وأكد “الجدعان” في كلمته خلال الاجتماع أهمية التعاون بين وزراء الصحة والمالية في حشد الجهود لبناء أساس للوقاية من الجوائح والتأهب لها في المستقبل، لافتًا إلى ضرورة أن تظل قدرة النظام الصحي على الصمود هي أساس العمل المستقبلي للوقاية والاستجابة للجوائح.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى الدور الرئيسي لصندوق الوساطة المالية وتعزيز التنسيق الصحي والمالي لمجموعة العشرين، وذلك لدورهما في تشكيل المستقبل الصحي والمالي.