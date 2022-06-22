“المركز الموحد للنقل” يقر تشغيل 6 مسارات لحافلات مكة خلال موسم الحج

أعلن المركز الموحد للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، اليوم (الأربعاء)، عن الخطة التشغيلية لمشروع حافلات مكة لموسم حج 1443هـ.
وأشار إلى الاستمرار في تشغيل المسارات الـ 6 (12،9،8،7،6،5) إضافة إلى نقل الحجاج النظاميين من خارج مدينة مكة المكرمة غير المسموح لمركباتهم بالدخول إلى المشاعر المقدسة.
وحدد المركز 5 مواقف مخصصة لنقل الحجاج، وهي: موقفا الشرائع، والهدا، وتتجه إلى محطة شعب عامر، ومواقف: التخصصي، والنوارية، والليث، وتتجه إلى محطة جبل الكعبة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الحافلات تمتاز بنظام “هيدروليكي” لتسهيل عملية الصعود للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى تجهيزها بأنظمة الحريق، والمساعدات الطبية الأولية، وأنظمة الحماية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام، والشاشات المعلوماتية الإلكترونية.