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جديد المحليات > الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
24/06/2022   4:38 م

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

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وافق رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، منير بن محمود الدسوقي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.

وحددت اللائحة عدد من المبادئ التي يلتزم بها الباحث بها حال إجراء البحث على الأحياء الدقيقة، ومنها المبادئ والضوابط التي تحكم الممارسات التجريبية على الأحياء الدقيقة، والتعهد بعدم إساءة استخدام مسببات الأمراض والمعارف والتقنيات -ذات الاستخدام المزدوج للأحياء الدقيقة – أو إيصالها إلى من يمكن أن يسيء استخدامها.

كما يلتزم الباحث بالحصول على موافقة الجهة المختصة عندما يتطلب الأمر ذلك، والحصول على موافقة اللجنة المحلية قبل الشروع في البحث، وعدم إطلاق الأحياء الدقيقة المقاومة لأي من مضادات المكروبات في البيئة، حتى وإن كانت غير ممرضة، وعدم إطلاق الأحياء الدقيقة التي يثبت ضررها على البيئة، ويجب عليه التخلص منها بطريقة علمية وآمنة.وفق “أخبار 24”.

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

جديد المحليات
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