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جديد المحليات > وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية أراضٍ في الرياض وجازان ومكة والمدينة المنورة
24/06/2022   4:38 م

وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية أراضٍ في الرياض وجازان ومكة والمدينة المنورة

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أصدر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قرارين بالموافقة على نزع ملكية عدد من الأراضي بمنطقة مكة المكرمة، للمنفعة العامة.

وتضمن القرار الأول الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة تهامة المركزية بمحطة الصفة القديم، الواقعة بمنطقة مكة المكرمة. 

وشمل القرار الثاني، الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة على طريق المدينة المنورة السريع باتجاه الشرق بمحافظة جدة، وبمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 69.6 ألف متر مربع. 

ووافق الوزير على البدء في إجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، والمتداخلة مع حرم مسار الكابلات الأرضية جهد (110 ك. ف)، التي تربط محطة ينبع المركزية بمحطة شرق ينبع، بطول (5.8كم) وعرض (5.33م)، لصالح الشركة السعودية للكهرباء. 

وقرر الوزير الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة أرض في محافظة الخرج بمنطقة الرياض متداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف)، وذلك بمساحة إجمالية قدرها أكثر من 1250 متراً مربعاً.

وتضمنت القرارات الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة أرض واقعة بمنطقة بمنطقة جازان؛ متداخلة مع حرم الخط الهوائي 132 ك. ف الذي يربط محطة شمال صبيا بمحطة بيشن بمساحة إجمالية قدرها 10.8 ألف متر مربع.وفق “أخبار 24”.

وأشار القرار إلى أن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. 

وأعطى القرار أصحاب الشأن حق التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. 

وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية أراضٍ في الرياض وجازان ومكة والمدينة المنورة

جديد المحليات
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