جامعة نجران تطرح 36 وظيفة أكاديمية مشغولة بأجانب وترغب في إحلالها بمواطنين

أعلنت جامعة نجران، توفر 36 وظيفة تعليمية بمسمى مدرس “معلم ممارس” في تخصص اللغة الإنجليزية، وذلك بنظام التعاقد للمواطنين من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه.
وأوضحت الجامعة، أن هذه الوظائف مشغولة بمتعاقدين غير مواطنين حيث ترغب في إحلالها بمواطنين مؤهلين بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية، لافتة إلى أن التقديم يبدأ على الوظائف غدًا (الأحد)، ويستمر حتى 5 يوليو المقبل، وذلك عبر الرابط.
وأشارت إلى أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، إضافة إلى اجتياز المقابلة والاختبارات المعدة من الكلية والشروط الخاصة للكلية.
وفق “أخبار 24”.