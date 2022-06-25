تنبيهات من “الأرصاد” بموجة حارة على الرياض وأمطار رعدية في مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الرياح النشطة والأتربة المُثارة اليوم (السبت) على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلى جانب تعرّض منطقتي الرياض والشرقية لموجة حارة.
وأوضح المركز، أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة والأتربة المثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تأثر أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة والشرقية لموجة حارة حتى الرابعة عصراً.
وأشار إلى هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الثامنة مساءً على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.