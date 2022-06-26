لتخفيض أسعار 20 منتجاً أساسياً.. “حماية المستهلك” تطلق مبادرة “منتجات صديق المستهلك”

أطلقت جمعية حماية المستهلك، مبادرة “منتجات صديق المستهلك” والتي تهدف إلى تخفيض أسعار 20 منتجاً أساسياً عن متوسط أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت الجمعية، أن المبادرة تستمر حتى نهاية عام 2022م وتأتي بمشاركة الأسواق المركزية، وذلك من خلال عرض أقل سعر للمنتجات الأساسية بحيث يحصل عليها المستهلك، على أن تحدّث القائمة شهرياً.
وبيّنت أنه سيتم ربط هذه القوائم بالموقع الإلكتروني للجمعية لتسهيل وصول المستهلكين إلى الأسعار والمقارنة بين المتاجر المختلفة من خلال موقع واحد، فيما تتحقق الجمعية قبل نشر القوائم والإعلان عنها أن نسبة الخصم على هذه القوائم لا تقل عن 10 %. وفق “أخبار 24”.