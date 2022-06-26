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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية
26/06/2022   7:04 ص

بالفيديو والصور.. ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقلد ولي العهد تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة؛ وذلك تقديراً لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ. وفق “أخبار 24”.

فيما حضر من الجانب الباكستاني السفير لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير قائد الجيش اللواء محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني العميد ركن محمد عاصم.

ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية

ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية

ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية

ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية

ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية

ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية

بالفيديو والصور.. ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان فرص تطوير العلاقات الثنائية خاصة بالمجالات العسكرية

جديد المحليات
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