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جديد المحليات > “الأمن السيبراني” تحتفي بتخريج أكثر من 600 متدرب ومتدربة
26/06/2022   2:29 م

“الأمن السيبراني” تحتفي بتخريج أكثر من 600 متدرب ومتدربة

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احتفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بتخريج أكثر من 600 متدرب ومتدربة من الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني للعام الجاري 2022.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن برنامج التأهيل للتوظيف “سايبر برو+” الذي شهد خلال مراحله الثلاث تخريج 22 دفعة تدريبية وتنفيذ 44 تمريناً سيبرانياً وعقد 154 دورة تدريبية.

وأبانت أن برنامج “سايبر برو+” يمكّن الطلبة حديثي التخرج من الجامعات والكليات في مجال الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة من اكتساب المهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني، وذلك عبر 6 مسارات هي “التحليل الجنائي، اختبار الاختراق، البرمجة الآمنة، حماية الأنظمة الصناعية، المراقبة واكتشاف التهديدات، الحوكمة وإدارة المخاطر”.

وشاهد الحضور بالحفل عرضاً مرئياً للخريجين تحدثوا من خلاله عن دور البرنامج في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم للإسهام في دعم وتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة.

سايبر

سايبر

وفق “أخبار 24”.

“الأمن السيبراني” تحتفي بتخريج أكثر من 600 متدرب ومتدربة

جديد المحليات
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