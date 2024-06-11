توزيع 10 آلاف عبوة حليب إبل على الحجاج

تتعاون شركة حجاج جنوب شرق آسيا “مشارق”، مع شركة “سواني”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتوريد حليب الإبل ومنتجاته، إذ سيتم توزيع 10 آلاف عبوة من حليب الإبل “نوق” كهدية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
ويأتي هذا التعاون من خلال شراكة إستراتيجية بين الشركتين، تهدف إلى نشر تراث المملكة وتعريف الحجاج والزوار بالمنتجات التراثية الأصيلة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “مشارق” عدنان مندورة، أن الشراكة مع “سواني” تهدف إلى نشر ثقافة المملكة وتعريف العالم بتراثها الغني، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بحليب الإبل ومنتجاته، وتقديمها كجزء من التراث الغذائي للمملكة.
وتُعُدّ الشراكة، جزءًا من جهود تفعيل عام الإبل، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني لحليب الإبل ودعم القطاع الزراعي المحلي والإسهام في إثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير مشروبات صحية ومغذية، مما يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.