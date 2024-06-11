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جديد المحليات > 1.5 مليون حاجّ وصلوا المملكة
11/06/2024   10:57 م

1.5 مليون حاجّ وصلوا المملكة

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استقبلت المملكة ما يزيد على 1.5 مليون حاجّ خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ 1.4 مليون حاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 59.2 ألف حاج، و4.7 ألف حاج عبر المنافذ البحرية.

وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. وفق “أخبار 24”.

1.5 مليون حاجّ وصلوا المملكة

جديد المحليات
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