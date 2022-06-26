“أمانة مكة” تدعو المواطنين المنقولين إلى مخطط ولي العهد 9 المعدل لاستكمال بياناتهم

دعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين الذين تم نقلهم من مخططات ولي العهد 9 للأجزاء (د، هـ، و، ز، ح، ي) إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل، إلى استكمال بياناتهم.
وقالت الأمانة إنه إشارة إلى الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين، فإنها تهيب بجميع الممنوحين ضمن المخططات المذكورة الدخول على الرابط واستكمال البيانات والمعلومات.
وأكدت على ضرورة إرفاق المواطنين للمستندات الخاصة بذلك لحصرهم، لافتة إلى أن مدة الحصر ستكون شهراً من تاريخه.
إشارة إلى الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين الذين تم نقلهم من مخططات ولي العهد 9 للأجزاء (د,ه,و,ز,ح,ي) إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل
تهيب الامانة لجميع الممنوحين ضمن المخططات المذكورة الدخول على الرابط واستكمال البيانات والمعلوماتhttps://t.co/xz1mqyglku pic.twitter.com/ybw1GM8vCG
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) June 26, 2022
وفق “أخبار 24”.