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جديد المحليات > “أمانة مكة” تدعو المواطنين المنقولين إلى مخطط ولي العهد 9 المعدل لاستكمال بياناتهم
26/06/2022   2:36 م

“أمانة مكة” تدعو المواطنين المنقولين إلى مخطط ولي العهد 9 المعدل لاستكمال بياناتهم

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دعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين الذين تم نقلهم من مخططات ولي العهد 9 للأجزاء (د، هـ، و، ز، ح، ي) إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل، إلى استكمال بياناتهم.

وقالت الأمانة إنه إشارة إلى الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين، فإنها تهيب بجميع الممنوحين ضمن المخططات المذكورة الدخول على الرابط واستكمال البيانات والمعلومات.

وأكدت على ضرورة إرفاق المواطنين للمستندات الخاصة بذلك لحصرهم، لافتة إلى أن مدة الحصر ستكون شهراً من تاريخه.

وفق “أخبار 24”.

“أمانة مكة” تدعو المواطنين المنقولين إلى مخطط ولي العهد 9 المعدل لاستكمال بياناتهم

جديد المحليات
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