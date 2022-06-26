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جديد المحليات > أمانة جدة تستعيد أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق طيبة
26/06/2022   4:02 م

أمانة جدة تستعيد أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق طيبة

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أزالت أمانة محافظة جدة ممثلةً في بلدية طيبة الفرعية، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة أم الحمام، على مساحة 500 ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأراضي الحكومية والمرافق العامة ومنع نشأة العشوائيات بأشكالها كافة.

وأبان أن البلدية أزالت الإحداثيات بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين مما استوجب إزالة التعديات التي شملت بتر خرسانية وتنفيذ شوارع ترابية على مساحة قدرت بـ 500 ألف متر مربع.  وفق “أخبار 24”.

أمانة جدة تستعيد أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق طيبة

جديد المحليات
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