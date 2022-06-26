رئيس الوزراء العراقي يصل طهران ويبحث استئناف المحادثات بين المملكة وإيران

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الأحد)، قادماً من جدة، في مسعى لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين إيران والمملكة.
وكان الكاظمي قد التقى في وقت متأخر مساء أمس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا عدداً من المسائل لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.
بدوره قال مسؤول إيراني وفقاً لوكالة “رويترز” إن زيارة الكاظمي لإيران ستشهد مناقشة سبل استئناف المحادثات بين طهران والرياض.
يذكر أن الرياض وطهران عقدتا مباحثات دبلوماسية خلال الأشهر الماضية في العراق، لكنها توقفت بعد عقد الجلسة الخامسة في أبريل الماضي، حيث يُتوقع أن تسهم زيارة الكاظمي لجدة وطهران في استئناف المحادثات. وفق “أخبار 24”.