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جديد المحليات > منها إدارة المالك للنشاط.. 7 متطلبات للعمل بعربات الأطعمة المتنقلة في الرياض
26/06/2022   10:43 م

منها إدارة المالك للنشاط.. 7 متطلبات للعمل بعربات الأطعمة المتنقلة في الرياض

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أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، ضوابط استخدام عربات الأطعمة المتنقلة في العاصمة، ومنها أن يقتصر الترخيص على الأفراد السعوديين رجالا ونساء.

وبيّنت أن الضوابط تضمنت التزام صاحب الرخصة بالعمل في العربة المتنقلة لبيع الأغذية، والالتزام بضوابط تشغيل النساء المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وكذلك اقتصار البيع على المواد الغذائية والمشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت أنه يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية الخاصة بالعربات المتنقلة، لضمان سلامة الأغذية، ولا يجوز للمنشأة الغذائية المرخصة كالمطاعم والمقاهي ممارسة نشاطها عبر العربات المتنقلة، وضرورة استيفاء العربة لمتطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني.وفق “أخبار 24”.

منها إدارة المالك للنشاط.. 7 متطلبات للعمل بعربات الأطعمة المتنقلة في الرياض

جديد المحليات
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