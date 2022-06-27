طقس اليوم.. رياح وأتربة بالرياض والشرقية.. وسحب رعدية في عسير وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع تدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، يمتد تأثيرها على جنوب وجنوب غرب المملكة.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير، مبيناً أنه سيصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون كالتالي: ( 45 درجة بمكة المكرمة، و44 درجة بالمدينة المنورة، و42 درجة بالرياض والدمام، و40 درجة في بريد، و40 درجة في جدة).