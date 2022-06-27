عقد الفريق المعني بالحوار الفني بين المملكة والاتحاد الأوروبي، اجتماعه اليوم (الأحد)، في العاصمة الرياض.
وترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، فيما ترأسه من الاتحاد الأوروبي رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس.
وناقش الطرفان الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول الشنغن دون الحصول على تأشيرة مسبقة، كما أكدا على الرغبة في تعميق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.وفق “أخبار 24”.
وحضر الاجتماع، رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.