بالفيديو.. نائب وزير”الحج والعمرة”: غير قلقين من تأثير جدري القردة وثقتنا بالإجراءات الصحية كبيرة

استعرض نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، بعض ملامح استعداد الوزارة لموسم الحج.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن المملكة ترفع شعار صحة الإنسان أولًا، وهو ما يحتم وجود اشتراطات للمحافظة على صحة الحاج خلال رحلته بالكامل، مشيرًا إلى أن التباين في المستوى الصحي من دولة لأخرى يتحكم في الاشتراطات الصحية المفروضة للحج.
وبشأن جدري القردة، أكد مشاط أن هناك ثقة في إجراءات وزارة الصحة لمواجهة هذا المرض، كما أكد أن الاشتراطات الصحية لم تتضمن ما يتعلق بجدري القردة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بأعمال استباقية للتعامل مع أي حالة لهذا المرض حال ظهورها في موسم الحج.
وأضاف أن الوزارة تركز على الأمور الاستباقية الوقائية، مثل اشتراط إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من قدوم الحاج، بالإضافة إلى التحصين وألا يتجاوز عمر الحاج 65 عامًا، موضحًا أن هذه الاشتراطات تمثل بروتوكولات صحية تهدف للوقاية وليس الانتظار للتعامل مع المرض. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالاستعدادات العامة للحج، أكد أنه تمت تغطية مشعر عرفة بطاقة كهربائية تكفي لمدينة كاملة.
وأشار إلى أنه تم تطوير 20% من مخيمات مشعر منى بشكل متكامل، سواء على مستوى السكن أو دورات المياه، حيث تم استحداث أكثر من 1000 مجمع لدورات المياه.
#في_العلن | د. عبدالفتاح مشاط: الحجاج يأتون من 180 دولة.. والتباين في المستوى الصحي من دولة لأخرى قد يتحكم في الاشتراطات الصحية. #قناة_السعودية #بسلام_آمنين @K_Alsuliman pic.twitter.com/01vsm6igNh
— قناة السعودية (@saudiatv) June 26, 2022
#في_العلن | كيف أثرت جائحة كورونا على بروتوكولات وزارة الحج والعمرة الصحية والوبائية في التعامل مع مواسم الحج؟ د. عبدالفتاح مشاط يُجيب. #قناة_السعودية #بسلام_آمنين @K_Alsuliman pic.twitter.com/SOgeOjqMLO
— قناة السعودية (@saudiatv) June 26, 2022
#في_العلن | د. عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة: تمت تغطية عرفة بالطاقة الكهربائية بطاقة قد تكفي لمدينة متكاملة. #قناة_السعودية #بسلام_آمنين @K_Alsuliman pic.twitter.com/GI4mzFlIXq
— قناة السعودية (@saudiatv) June 26, 2022