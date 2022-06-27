الأهلي.. هل يبقى “المجانين” وسط مقاعد الكبار أم ستنهار “قلعة الكؤوس”؟

يواجه فريق الأهلي أزمة بعدما بات قريبا من الهبوط من دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) عقب خسارته القاسية أمام الرائد، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الـ 29 بدوري المحترفين، ليدخل بذلك الفريق في لعبة الحسابات المعقدة لضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وباتت جماهير الأهلي في موقف صعب، لا سيما أن فريقهم أصبح مهددا بقوة بالهبوط إلى “دوري يلو” لأول مرة في تاريخه، وهو ما سيدفعهم لمساندة جارهم اللدود، الاتحاد في إطار الجولة الأخيرة، من أجل الفوز على الباطن الذي ينافس الأهلي على البقاء في الدوري.
وكان فريق الحزم قد هبط في وقت سابق لـ”دوري يلو”، وهناك 7 فرق أخرى تتنافس على النجاة من الهبوط والابتعاد عن المقعدين المتبقيين في هذا الصراع. وجاء ترتيب الـ 7 فرق المتصارعة على النجاة من الهبوط على النحو التالي:
الطائي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، التعاون في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، والفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، والرائد في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، والباطن في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، والأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، والاتفاق في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.
سيناريوهات هبوط الأهلي:
1- الخسارة أمام الشباب بغض النظر عن نتائج المواجهات الأخرى.
2- التعادل أمام الشباب، مع فوز الباطن أمام الاتحاد.
3- التعادل مع الشباب مع تعادل الباطن مع الاتحاد.
4- التعادل مع الشباب مع فوز الاتفاق على الفيحاء.
5- الفوز على الشباب وفوز الباطن والتعاون والفيصلي وتعادل الطائي والرائد.
6- الفوز على الشباب وفوز جميع منافسيه في صراع الهبوط
وهناك 6 احتمالات لبقاء الأهلي على النحو التالي:
1- التعادل مع الشباب وخسارة الباطن أمام الاتحاد، وخسارة الاتفاق أمام الفيحاء.
2- التعادل مع الشباب، بالإضافة لخسارة الباطن وتعادل الاتفاق في مواجهته الأخيرة.
3- الفوز على الشباب، وتعادل الباطن أمام الاتحاد.
4- الفوز على الشباب وخسارة الباطن أمام الاتحاد.
5- الفوز على الشباب وخسارة فريقين بين الطائي والتعاون، والفيصلي والرائد.
6- الفوز على الشباب وتعادله بالنقاط مع الطائي او التعاون او الفيصلي.
سيناريوهات أخرى في حالة التعادل بالنقاط
ترتيب دوري المحترفين يعتمد على المواجهات المباشرة عند تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط ما يجعل سيناريوهات النجاة والهبوط أكثر تعقيدًا وفقًا للترتيب الحالي وخاصة في ظل وجود احتمالات كثيرة لوقوع تساوٍي في الرصيد النهائي بين الأندية المعنية. وفق “أخبار 24”.
والأهلي خسر مرتين أمام الرائد، ما يعني أنه سيبقي خلف الرائد في الترتيب أن تعادلا بالنقاط بعد نهاية الجولة الأخيرة. وتعادل الأهلي مع التعاون في المواجهات المباشرة لكنه سيكون متفوقا عليه بفارق الأهداف إن تعادلا في عدد النقاط.
والنقطتان السابقتان صالحتان عند تساوي الأهلي بالنقاط مع منافس واحد فقط، أما في حالة تساويه مع أكثر من فريق، فعندها يتم النظر إلى المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.
تأسيس الأهلي
تأسس النادي الأهلي في 18 مارس العام 1937، في مدينة جدة ويوجد مقره في شارع التحلية في المدينة المطلة على البحر الأحمر، ويعود الفضل في تأسيس النادي إلى الأمير عبد الله الفيصل، والذي كان وزيرا للداخلية سابقًا، رغم أنه لم يكن المؤسس، بعدما تمكن من استقطاب مدربين عالميين مثل البرازيلي ديدي، بالإضافة لدعوة لاعبين عالميين إلى احتفالات النادي وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا.
وجاءت البداية على يد 4 أشخاص وهم عبد الرؤوف البترجي وعمر شمس وحسن شمس وحسن بترجي، حين قرروا تأسيس نادي وإطلاق عليه “الأهلي” تيمنا بالنادي الأهلي المصري.
وبعد وفاة حسن شمس، تولى أخوه عمر مهمة رئاسة النادي الأهلي، والذي قرر تغيير ألوان الفريق من الأزرق والأبيض إلى الأخضر والأبيض، تيمنا بعلم المملكة.
ألقاب الأهلي
أُطلق على جماهير الأهلي لقب “المجانين”، حيث يغنوا أغنيتهم الشهيرة “مجانين…مجانين…جمهور الأهلي في حبو مجانين”، بالإضافة لنشيد خاص بالنادي وهو “لك العهد والعشق والانتماء.. وخلفك نمضي صباحا و مساء.. لتبقى مجيدا وفخرا وعيدا.. وصرحا فريدا يطال السماء.. أيا قلعة المجد والمجد أهلي.. أيا منبع الفن والفن أهلي.. سفير الوطن شموخ وفن.. وعبر الزمان سنمضي معا”.
كما يملك النادي عدة ألقاب أشهرها “الراقي” ولقب “سفير الوطن” و”قلعة الكؤوس” و”الملكي”.
تاريخ حافل بالبطولات
يملك الأهلي تاريخا حافلا بالبطولات، حيث توج بأول ألقابه في عام 1957 عندما فاز بكأس ولي العهد، وعلى الصعيد الخليجي توج عام 1985 بكأس الخليج للأندية.
وشارك الأهلي في البطولات الآسيوية في كأس آسيا للأندية أبطال الدوري في موسم 1985/1986 كأول فريق سعودي، لكنه خسر نهائي البطولة أمام دايوو رويالز الكوري بنتيجة 1/3.
وفاز الأهلي بلقب الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” 3 مرات أعوام: (1978، 1984، 2016)، كما حقق كأس خادم الحرمين الشريفين 13 مرة أعوام: (1962، 1965، 1969، 1970، 1971، 1973، 1977، 1978، 1979، 1983، 2011، 2012، 2016).
وتوج الأهلي بكأس ولي العهد السعودي 6 مرات أعوام: (1957، 1970، 1998، 2002، 2007، 2015)، بالإضافة لكأس السوبر السعودي مرة واحدة عام: (2016).
وفاز الفريق بكأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات أعوام: (2001، 2002، 2007)، كما نجح في تحقيق كأس الخليج للأندية 3 مرات أعوام: (1985، 2002، 2008)، وكأس الاتحاد العربي للأندية مرة أحدة عام (2002).