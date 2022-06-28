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جديد المحليات > استعداداً لموسم الحج.. “البيئة” تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة
28/06/2022   7:02 ص

استعداداً لموسم الحج.. “البيئة” تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة

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دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة؛ وذلك استعداداً لانطلاق موسم الحج.

وتتضمن كاميرات للمراقبة، وعنصراً بشرياً مدرباً، وخطوات تنظيمية منذ لحظة وصول الأضحية حتى تسلم الذبيحة.

وتهدف الغرفة لتحسين أداء العمل بالمسالخ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والحجاج، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية ومنع التكدس والازدحام. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هناك 5 مسالخ في العاصمة المقدسة، تشمل: طريق الليث “أ”، وطريق الليث “ب”، والعكيشية الموسمي، والمعيصم النموذجي، وغرب مكة.

استعداداً لموسم الحج.. "البيئة" تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة

استعداداً لموسم الحج.. “البيئة” تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة

جديد المحليات
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