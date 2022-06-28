بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الفيصلي بثنائية إيغالو.. ويتوج بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي

توج نادي الهلال للمرة الثالثة على التوالي بطلًا لدوري المحترفين عقب الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.
وبدأ نادي الهلال بضغط مبكر على مرمى الفيصلي بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.
وافتتح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو أول أهداف مباراة الهلال والفيصلي بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق ميشايل؛ حيث استلم الكرة وسدد بيسراه قوية في شباك الفيصلي.
وشهدت الدقيقة “22” مطالبات من جانب لاعبي الفيصلي بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء على أحد مدافعي الهلال.
وسدد إيغالو تسديدة قوية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء لتصطدم في جسد مدافع الفيصلي وتفقد خطورتها في الدقيقة “25”.
وأرسل صالح القميزي عرضية خطيرة من الجانب الأيمن لصالح الفيصلي أبعدها محمد البريك إلى ركنية قبل مهاجم الفيصلي روسي لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال.
وشهدت الدقيقة الأولى من الشوط الثاني تبديل لنادي الفيصلي بخروج إيغور روسي ودخول خالد الكعبي.
وحصل صالح القميزي لاعب النادي الفيصلي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة.
وشهدت الدقيقة “53” تسديدة قوية من هشام فايق من على حدود منطقة جزاء الهلال تمر خطيرة من أعلى مرمى عبدالله المعيوف. وفق “أخبار 24”.
وسجل الهلال الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة من ميشايل يمر من لاعب والثاني ويرسل عرضية أرضية في اتجاه إيجالو الذي يقابلها في الشباك عند الدقيقة “64”.
وقلص النادي الفيصلي الفارق عن طريق كلايسون فييرا بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد الكعبي يرتقي لها البديل ويضعها برأسية قوية في الشباك في الدقيقة “70”.
إيغالو يفتتح التسجيل مبكرًا ⚽️
الهلال 1 × 0 الفيصلي#الهلال_الفيصلي#SSC pic.twitter.com/Ult1cOMxAj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022
بعد مجهود فردي رائع من ميشايل.. إيغالو يضيف الهدف الثاني ⚽️
الهلال 2 × 0 الفيصلي#الهلال_الفيصلي#SSC pic.twitter.com/YfmFuxDmcz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022
بعد دخوله بدقائق.. كلايسون يقلص الفارق ⚽️
الهلال 2 × 1 الفيصلي#الهلال_الفيصلي#SSC pic.twitter.com/B6BtINjUug
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022
تتـــويج الأبطـــال 🏆 pic.twitter.com/i7Ze0Li8HS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022