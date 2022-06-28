ياسر الشهراني: حققنا دوري استثنائياً.. وهذا الجيل ذهبي

أعرب لاعب نادي الهلال، ياسر الشهراني عن سعادته البالغة عقب الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب دوري المحترفين.
وقال الشهراني في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV”: “موسم صعب علينا وبعد فضل الله يعود الفضل لجمهور الهلال والإدارة الجميع كان على قلب رجل واحد”.
وأضاف مدافع الهلال: “دائمًا ما أقول إني ألعب مع جيل ذهبي، الحمد لله حققنا دوري استثنائياً وأول مرة أرى هذا السيناريو”. وفق “أخبار 24”.
وحقق الهلال لقب الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب الفوز على الفيصلي ورفع رصيده إلى 67 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد.