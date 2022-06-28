“نزاهة” تحقق مع 171 موظفًا حكوميًا وتوقف 48 بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 171 متهمًا، فيما أوقفت 48 متهمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ومنهم من أطلق سراحه.
وأوضحت الهيئة أنها نفذت 4672 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، وغسل أموال والتزوير.
وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات “الصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك”. وفق “أخبار 24”.
ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.