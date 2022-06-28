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جديد المحليات > ديوان المظالم ينشر حكمًا إداريًا في دعوى مقامة ضد هيئة رياضية
28/06/2022   4:06 م

ديوان المظالم ينشر حكمًا إداريًا في دعوى مقامة ضد هيئة رياضية

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نشر ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، حكمًا إداريًا في دعوى تم رفعها ضد هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية.

وطالبت المدعية، في الدعوى القضائية المرفوعة في المحكمة الإدارية، الهيئة الرياضية بصرف المستحقات العقدية عن العقد المبرم بينهما، وتعويضها عما تكبدته جراء التزامها بالعقد، مع دفع أتعاب المحاماة.

ونص الحكم الصادر بهذا الشأن على أن النظام اعتبر المدعى عليها هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وانتفاء وصف الجهة الإدارية عنها، وعليه صدر حكم بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بنظر الدعوى. وفق “أخبار 24”.

ديوان المظالم ينشر حكمًا إداريًا في دعوى مقامة ضد هيئة رياضية

جديد المحليات
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