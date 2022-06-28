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جديد المحليات > بتدفقات بلغت 7.4 مليار ريال.. “الاستثمار”: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من 2022 بنسبة 9.5%
28/06/2022   7:24 م

بتدفقات بلغت 7.4 مليار ريال.. “الاستثمار”: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من 2022 بنسبة 9.5%

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أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم (الثلاثاء)، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2022 بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 7.4 مليار ريال.

وأوضحت أن المملكة تألقت في المؤشرات العالمية وحصلت على الترتيب 14 على مستوى دول مجموعة العشرين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021م، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد، ما يعكس تنافسية الاقتصاد السعودي وتطور بيئته الاستثمارية.

وأشارت إلى أن المملكة في الصدارة بين دول العالم، مزدهرةً بفرصها النوعية في القطاعات الواعدة، حيث استمرت بالتقدم في عدة مؤشرات عالمية لعام 2022م، وفقًا لكتاب التنافسية العالمية (IMD)، ما يؤكد على تحقيقها لمستهدفات وتطلعات رؤيتها الطموحة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الوزارة أن المملكة تستمر في جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتسهيل رحلة المستثمر؛ لتحقق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

بتدفقات بلغت 7.4 مليار ريال.. “الاستثمار”: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من 2022 بنسبة 9.5%

جديد المحليات
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