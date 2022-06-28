أمير مكة يعلن استعدادات الجهات المعنية لاستقبال الحجاج

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، استعدادات الجهات لاستقبال الحجاج هذا العام.
وتوجه أمير مكة المكرمة بالشكر للقيادة على ما وفرته من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن حج هذا العام سوف يستقبل مليون حاج، بواقع 150 ألفا من الداخل و850 ألفا من الخارج.
وأشار إلى أن هناك مشروعًا لتطوير البنية التحتية للمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200 ألف متر مربع كمرحلة أولى، حيث يتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات، بالإضافة إلى إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، كما بدأ مشروع تطوير مخيمات منى على مساحة نصف مليون متر مربع، بما يغطي ما يمثل 20% من المخيمات الحالية.
وبشأن الخدمات الصحية، قال الفيصل إن وزارة الصحة هيَأت 18 مستشفى في مكة والمشاعر المقدسة، بطاقة تتجاوز 3700 سرير، يساندها 171 مركزًا صحيًا، فضلًا عن المستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف. وفق “أخبار 24”.
وفي ملف الكهرباء والماء، أكد أمير مكة أنه تم تنفيذ مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية في مكة والمشاعر المقدسة، بطاقة تتجاوز 3 مليارات ريال، فيما يُستهدف ضخ قرابة 20 مليار متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة.
وعلى مستوى النقل، أكد أنه تم تجهيز 35 قطارًا، يتسع الواحد لـ417 راكبا، لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة، بواقع 30 رحلة يوميًا قابلة للزيادة، كما سوف ينقل قطار المشاعر 210 ألف حاج، فيما تم توفير 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج.
#فيديو 🎥
أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
يشكر القيادة على ماوفرته من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن
ويعلن استعدادات الجهات لاستقبال الحجيج هذا العام pic.twitter.com/WTEbc0kPUS
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 28, 2022