دشّن وزير الصحة، فهد الجلاجل، أمس (الثلاثاء)، خدمة “الهولو دكتور” للاستشارات الطبية بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية “STC”، التي تتيح تقديم خدمات طبية حديثة لضيوف الرحمن عبر الاتصال المرئي.
وتشمل هذه الخدمات الكشف والتشخيص وصرف العلاج، من خلال التواصل المباشر مع أطباء مستشفى صحة الافتراضي في الرياض.
ويتيح استعمال هذه التقنية تفاعل الطبيب الذي يعمل بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض مع المريض مباشرة، من خلال الجهاز الموجود بالمطار لتقديم الاستشارة الطبية وفحص المؤشرات الحيوية في نفس اللحظة.
وأوضح الوزير الجلاجل أنه تم ربط العديد من الخدمات الطبية ضمن هذه الخدمة مع مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لتقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لضيوف الرحمن.
وأضاف أنه جرى تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي، بإشراف استشاريين في العديد من التخصصات الدقيقة، يعملون على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي، الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الصحة استعدت مبكرًا لحج هذا العام 1443هـ عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة، شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف عالية التجهيز، تحت إشراف طواقم طبية وفنية وإدارية تضم الكودار المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج.