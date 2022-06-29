إحباط تهريب 3.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من 3.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر، تم ضبطها مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق وردت عبر ميناء جدة الإسلامي.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب الكمية المضبوطة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأبان رجال الأمن أنهم تمكنوا من القبض على المتورطين في عملية التهريب وعددهم 10 متهمين، 3 مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة، ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، و4 مواطنين.
وأضاف أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط محاولة تهريب (3,510,000) قرص إمفيتامين مخدر بميناء جدة الإسلامي مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق ، والقبض على المتورطين بتهريبها وعددهم (10) متهمين.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/5CPeaV4MFN
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 29, 2022
وفق “أخبار 24”.